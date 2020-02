Didillon blijft strijdlustig: "Deze zesde plaats verdedigen"

Racing Genk kende zondag een moeilijke avond tegen Standard. De Limburgers gingen uiteindelijk met 1-3 onderuit.

Aan Anderlecht-huurling Thomas Didillon lag de nederlaag alvast niet. “Dit verlies is echt doodzonde”, vertelde hij achteraf. “We hebben veel te snel en veel te makkelijk twee doelpunten weggegeven.”

“Na de 1-2 geloofden we er nog in dat we nog een punt konden thuishouden, maar dat is jammer genoeg niet gelukt.”

“Maar het was vandaag gewoon niet goed genoeg. Tegen Kortrijk moeten we ons herpakken. Play-off 1? We moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken, maar we moeten deze zesde plek verdedigen en in onszelf blijven geloven.”

Racing Genk strijdt om plaats zes vooral met KV Mechelen en… Anderlecht.