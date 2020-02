Mirallas licht tipje van de sluier over toekomst: "Of ik bij Antwerp blijf? Misschien valt er morgen een beslissing"

Kevin Mirallas kon Antwerp FC nog niet geven wat van hem verwacht wordt. Nochtans speelt de 60-voudig Rode Duivel voor een nieuw contract. "Er kan morgen al beslist worden over mijn toekomst."

Kevin Mirallas tekende namelijk een contract tot het einde van dit seizoen op de Bosuil. “Dat was een bewuste keuze”, legt hij uit in Het Laatste Nieuws. “Ik wou eerst zien hoe het zou lopen. De Belgische competitie was nu eenmaal onbekend terrein voor mij.”

“Op familiaal blak is bijtekenen en in België blijven de beste optie”, gaat Mirallas verder. “Maar ik moet zelf ook gelukkig zijn. Ik voel me best goed, maar ik hoop dat het nog zal beteren. Ik wil het gevoel hebben dat ik de ploeg iets kan bijdragen.”

Ik tekende bewust maar voor één seizoen. De Belgische competitie was nu eenmaal onbekend terrein voor mij

Tussen de lijnen door: Mirallas wil meer spelen als Antwerp wil dat hij volgend seizoen ook nog in Deurne-Noord vertoeft. “Ik heb een goede relatie met het bestuur. Er kan morgen al een beslissing vallen. Maar voor hetzelfde geld beslis ik pas na het seizoen.”