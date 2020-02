🎥 Het Duivelse Weekend: Vreugde en verdriet, Mertens weer helemaal terug en ook Eden opnieuw van de partij

Vanavond wordt voor het eerste dit jaar opnieuw gedanst op het kampioenenbal. Eerst blikken wij nog eens terug op het afgelopen weekend van een aantal (kandidaat-) Rode Duivels.

Kandidaat, inderdaad. Want we kunnen niet anders dan deze terugblik te beginnen met Aston Villa – Tottenham. In de wedstrijd waar vreugde en verdriet wel erg dicht bij elkaar lagen, stonden twee Belgen aan de aftrap. Jan Vertonghen begon op de bank, Bjorn Engels startte bij de thuisploeg.

Alderweireld opende na tien minuten de score voor… Aston Villa. Onder druk van Ally Samatta (ex-Genk) verschalkte hij zijn eigen doelman. Net voor het half uur scoorde hij opnieuw, deze keer wél in het juiste doel

Vergeet storm Dennis, hier is een schicht van storm Toby! 💣🇧🇪 @AlderweireldTob pic.twitter.com/sKz5CYjsMx — Play Sports (@playsports) February 16, 2020

Son Heung-Min zorgde voor de 1-2-ruststand, maar Engels maakte tien minuten ver in de tweede helft opnieuw gelijk. De eerste in de Premier League voor de 25-jarige ex-speler van Club Brugge. Komt er binnenkort ook een eerste cap voor Engels?

In 2016 zat hij één keer op de bank, maar verder kwam hij voorlopig nog niet bij ons nationale elftal. Als Engels punten scoorde met zijn doelpunt, wiste hij dat uit in de extra tijd. Hij verkeek zich op een lange bal, waarna Tottenham alsnog met de drie punten aan de haal ging.

En Vertonghen? Die mocht na die winnende treffer in minuut 95 invallen. Om tijd te winnen én de voorsprong te helpen verdedigen. Het moet gezegd: de manier waarop hij zich klaarmaakt om in te vallen… we zien het er niet veel met zijn staat van dienst doen. SuperJan lijkt vastbesloten m zich opnieuw in de basis en de gratie van José Mourinho te knokken.

Mourinho célèbre à peine le but qu’il appelle aussitôt Jan Vertonghen pour faire le entrer sur le terrain et ainsi gagner du temps. A la guerre avec José. pic.twitter.com/cIuvHr1wlX — Ilhan (@GSTFIlhan) February 17, 2020

Verder was er het ‘duel der jeugdproducten van Anderlecht’. Ook wel Wolverhampton – Leicester City genoemd. De wedstrijd eindigde op 0-0. Leander Dendoncker speelde de volledige wedstrijd, bij de bezoekers kwam Dennis Praet een kwartier voor tijd Youri Tielemans aflossen.

Michy Batshuayi mocht nog eens starten bij Chelsea, maar verloor met 0-2 van Manchester United.

In Italië komt Dries Mertens opnieuw onder stoom. Tegen Cagliari van ex-Rode Duivel Radja Nainggolan scoorde hij het enige doelpunt uit de wedstrijd. Driesje heeft nog één goal nodig om Marek Hamsik te evenaren als clubtopschutter aller tijden.

Romelu Lukaku en Inter deden dan weer een bijzonder slechte zaak op het veld van Lazio door er met 2-1 te gaan verliezen. In Duitsland speelden Thorgan Hazard en Axel Witsel negentig minuten mee in de 4-0-overwinning tegen Eintracht Frankfurt.

Große Stadt Dortmund, mein Traum! pic.twitter.com/XptbjU5dV5 — Borussia Dortmund (@BVB) February 14, 2020

In Spanje kwam Real Madrid in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen Celta de Vigo. Eden Hazard speelde 73 minuten en deed het lang niet onaardig. Thibaut Courtois moest zich zowaar nog eens twee keer omdraaien.