En wat als ze hém nu eens gehouden hadden? Ex-spits van Waasland-Beveren scoort aan de lopende band in Denemarken

Waasland-Beveren verkeert in steeds acuter degradatiegevaar. De Leeuwen tellen nog maar drie punten bonus op Cercle Brugge.

W-B scoorde nog maar 21 keer in 26 wedstrijden. Geen enkele club uit 1A doet slechter. Niemand scoorde dit seizoen al vaker dan drie keer.

De vraag is of de club uit het Waasland Ronnie Schwartz niet beter had gehouden. De Deense spits streek in 2016 neer op de Freethiel, kreeg er niet al te veel kansen en vertrok twee jaar geleden opnieuw naar zijn thuisland.

Daar scoort hij dezer dagen aan de lopende band: dit seizoen al veertien keer in 22 wedstrijden voor FC Midtjylland.Bij de Deense topclub debuteerde Dion Cools trouwens maandagavond. Tegen Lyngby BK mocht hij 24 minuten voor tijd invallen.