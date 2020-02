Hoe zou het zijn met... John Bostock?

John Bostock is 28 jaar oud, maar toch heeft hij al bij heel wat clubs gespeeld in zijn carrière. Hij was ook in de Belgische competitie aan de slag bij Antwerp en OH Leuven. Nu speelt hij bij Nottingham Forest.

John Bostock begon zijn carrière in zijn thuisland en hij speelde bij heel wat ploegen. Zo was hij aan de slag bij de Crystal Palace en Tottenham. Hij werd daarna door Tottenham uitgeleend aan Brentford, Hull City, Sheffield Wednesday en Swindon Town. In 2013 besloot Tottenham hem uit te lenen aan het Amerikaanse Toronto FC. Na zijn seizoen bij Toronto FC werd hij een vrije speler en hij trok naar de Belgische competitie om bij Antwerp te gaan voetballen. Hij zou echter maar één seizoen op de Bosuil spelen en daarin was hij goed voor één doelpunt in 30 wedstrijden. Antwerp besloot hem te verkopen aan OH Leuven en daar werd hij Bostock een belangrijke speler. Op twee jaar tijd scoorde de centrale middenvelder 20 doelpunten in 58 wedstrijden. Hij gaf ook 7 assists. In 2016 trok hij naar Lens en via de Franse club ging hij naar Bursaspor. Sinds 2018 speelt hij opnieuw in de Franse competitie bij Toulouse. Dit seizoen wordt hij echter uitgeleend aan Nottingham Forest. Daar speelde hij nog maar 5 wedstrijden dit seizoen. Op het einde van het seizoen gaat hij normaal terug naar Toulouse.