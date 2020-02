Sven Kums spaart lof niet voor ploegmaat: "Hij is een fenomeen!"

Bij momenten legde AA Gent fantastische combinaties op het veld. Het middenveld heerste en dan was er een spits in vorm die de rest. Jonathan David heeft de goede vorm te pakken en dat is ook Sven Kums niet ontgaan.

De voormalige Gouden Schoen was na afloop uiteraard tevreden met de Gentse prestatie. "Voor ons is dit een ideale voorbereiding naar donderdag toe. We hadden afgesproken om direct scherp aan de partij te beginnen. Misschien dat die eerste kans voor Sint-Truiden wel goed was voor ons, want daarna waren we wakker geschud", aldus Kums.

Dat de toeschouwers een amusante partij te zien kregen, was mede de verdienste van STVV. De Kanaries kwamen zich in 'Fort Ghelamco' allerminst ingraven. Ze hadden de pech dat AA Gent heel scherp was en de openingen makkelijk kon benutten. "Sint-Truiden is een ploeg die wil voetballen. Ze kwamen hier vrij open spelen. Ik denk dat we daar optimaal van geprofiteerd hebben."

En dan was er Jonathan David. De Canadees blijft zijn goede vorm verderzetten. "Tja, Jonathan, dat is een fenomeen! Als je kijkt hoe hij dat derde doelpunt scoort: twee baltoetsen en dan ijskoud afwerken. Hij blijft altijd zo kam. Of hij het over de Gouden Stier heeft gehad? Nee, hij is niet zo'n type die dat van de daken zal schreeuwen. Hij is een introverte jongen, heel bescheiden ook", besluit Kums.