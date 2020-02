Cristian Ceballos (ex-STVV) geeft aan wie de beste spelers waren die hij tegenkwam in Belgische competitie én de beste coach

Cristian Ceballos deed ooit zijn duit in het zakje voor STVV, maar zit momenteel in het verre Oosten. Hij is nu nog eens teruggekomen op zijn verleden in België.

Ceballos was duidelijk over een aantal figuren die hij is tegengekomen in België: "De beste coach die ik al heb gehad? Tintin Marquez", was hij duidelijk.

"Veruit. En ik heb in Barcelona gezeten, bij Tottenham en bij Charlton. Maar Tintin is veruit de absolute nummer 1."

De beste speler die hij ooit tegenkwam op de Belgische velden is volgens hem Pozuelo: "Hij was de beste en speelt nu in Amerika. Ik zeg het niet omdat ik een Spanjaard ben. Carcela was ook een absolute topper."