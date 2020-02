🎥 De koning van de pre-assist? Kompany leefde zich andermaal uit in monsterzege tegen Eupen

Vincent Kompany speelde als centrale verdediger zowat voor spelverdeler. Hij gaf dit seizoen nog geen enkele assist volgens Transfermarkt.de, maar het aantal pre-assist die hij dit seizoen al verstuurde zou berekenen…

Kompany krijgt vaak het verwijt dat zijn medespelers verstijven als hij op het veld staat, maar niet veel centrale verdedigers trappen dit soort passes. En al zeker niet in België.

When your passing game’s on point 👍 Pinpoint precision from @VincentKompany! 👌 #RSCA #COYM pic.twitter.com/r97862o69P