Vanhaezebrouck ergert zich aan gedrag bank Standard: "Nu kunnen de materiaalman, de kine, de assistent vier gele kaarten krijgen en nog is er niemand geschorst"

Michel Preud'homme is als eerste coach ooit geschorst na vijf gele kaarten. Voor Hein Vanhaezebrouck een ambetante trend, die moet gestopt worden. Hij heeft er ook een oplossing voor.

Vanhaezebrouck vindt maar niks aan de tactiek van MPH. "Eerst stuurden ze bij Standard Eric Deflandre naar voren. Dat is eigenlijk een bedeesde kerel, maar tegenwoordig loopt hij daar opgefokt rond. De volgende was Mbaye Leye. Afgelopen weekend was het aan Jan Van Steenberghe - de keeperstrainer, begot! - en zelfs Renaat Philippaerts - de physical coach - om met de scheidsrechters in de clinch te gaan", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

De oplossing is voor hem simpel. "Dat nieuwe kaartensysteem moet zo snel mogelijk overboord. Dat je als trainer nu pas na vijf gele kaarten een wedstrijd geschorst bent en bijna nooit een rode kaart krijgt of een grotere straf moet vrezen, is op zich al belachelijk. Zo kan je doen wat je wil."

"Maar nog erger is dat op die manier zowel de trainer, de assistent, de keeperstrainer, de kine en de materiaalman vier gele kaarten kunnen pakken. Dan zit je aan twintig gele kaarten en is er nog altijd niemand geschorst: ongelofelijk. Ik pleit voor een systeem waarbij drie gele kaarten voor om het even wie op de bank leidt tot een schorsing van de hoofdcoach. Hij is de chef van de bank en is verantwoordelijk voor ieders gedrag."