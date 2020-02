Waasland-Beveren beseft: "Volgende week is onze Champions League-finale"

Waasland-Beveren zit in vieze papieren. Wat de rest van de resultaten van het weekend ook worden, ze zullen ergens nog punten moeten pakken. De grootste kans daarop lijkt volgende week op Moeskroen.

De laatste wedstrijd is tegen Gent en daarin verwacht Waasland-Beveren niet nog punten te rapen. "Dit zijn moeilijke momenten voor ons", aldus Aleksandar Vukotic. "We hebben nooit aanspraak gemaakt op puntengewin tegen Anderlecht. Volgende week moet het nu gebeuren. Dat is een Champions League-finale voor ons. We moeten winnen van Moeskroen, want dat is nog onze enige kans."

De reusachtige verdediger weet dat het vijf voor twaalf gepasseerd is. "We moeten alles geven in die wedstrijd. Voor onze supporters, die ons tegen Anderlecht weer fantastisch gesteund hebben. Bedankt fans!"