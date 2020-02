Vanzeir kijkt al uit naar wedstrijd in Genk: "Dat zou wel eens een finale kunnen worden"

Het was van 20 september tegen Kortrijk geleden dat Dante Vanzeir nog eens kon scoren. De aanvaller komt de laatste weken weer meer in het stuk voor bij KV Mechelen. Vrijdagavond toonde hij zich nog eens belangrijk.

Vanzeir scoorde de tweede goal waardoor STVV alle wind uit de zeilen werd genomen. Hij lag ook aan de basis van de eerste goal. "Dat was wel leuk om eindelijk nog eens belangrijk te zijn. Als Limburger en Genk-speler ben ik hier niet al te populair. Ik hoorde wel wat geroep en na mijn goal heb ik het spelletje meegespeeld", knipoogde hij. "Het hoort er allemaal bij."

Play-off 1 is na de 9 op 9 weer een stapje dichterij. "We hebben een goeie stap gezet. Nu afwachten wat Genk doet. Als zij ook winnen, wordt het nog wat spannender. Die wedstrijd in Genk zou wel eens een finale kunnen worden. En ik mag spelen, in tegenstelling tot de heenmatch."