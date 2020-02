Ineens zit ook Brugge met een volle ziekenboeg: Dennis ziet waarschijnlijk bekerfinale aan zich voorbijgaan

Heel het seizoen sukkelde Club Brugge amper met een blessure, maar ineens zit heel de ziekenboeg vol. Na Ruud Vormer zal het nu ook voor Emmanuel Dennis een wonder zijn moest hij de bekerfinale halen.

Dennis sloeg tegen Charleroi zijn voet om bij een tackle en liep daarbij een scheur op in de aanhechtingsspier van de enkel. Hij staat daardoor zes weken aan de kant en kan normaal gezien fluiten naar de bekerfinale.

Ook Ruud Vormer zit in een race tegen de tijd om de bekerfinale te halen. De middenvelder heeft een scheurtje in de knie. Daarnaast sukkelen ook Sobol en Diatta met overbelasting. Net in de cruciale periode van het seizoen dus.