STVV-doelman Steppe krijgt fans over zich: "Maar ze weten niet wat er aan mij gevraagd werd"

STVV maakte niet al te veel klaar tegen KV Mechelen. Voor het grootste deel van de match speelde het gebeuren zich af op hun helft. De Truiense supporters konden het niet appreciëren...

Steppe werd zelf verschillende keren uitgefloten nadat hij veel risico nam bij het uitvoetballen. "Maar ze weten ook niet wat er aan mij gevraagd werd", zei Steppe achteraf. "De trainer vroeg om niet met de lange bal te spelen. Wij zijn nu zaken aan het proberen richting play-offs en richting volgend seizoen. Dat loopt nog niet perfect, dat geef ik toe."

Over de wedstrijd kon hij niet tevreden zijn. "In de eerste helft gaven we weinig weg. De 0-3 was erg zwaar. Ja, ik geef toe dat ik in de fout ga bij de tweede goal (Steppe loste een schot waardoor Vanzeir kon scoren)."