Wat doen Essevee en Kortrijk in de 'Vlasico'?

Voor Zulte Waregem en KV Kortrijk staat er niets meer op het spel dit seizoen in de reguliere competitie. En toch wordt de onderlinge strijd belangrijk.

Een wedstrijd tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk wordt nooit zomaar weggegeven. Dat beseffen de spelers maar al te goed.

Vooral voor de supporters is het duel namelijk erg belangrijk. De clans van beide ploegen willen maar wat graag winnen in de derby.

'Vlasico'

Voor Essevee is het al een tijdje geleden dat nog gewonnen werd van de buur, Kortrijk haalde het zelfs al zes keer op een rij.

Bij Essevee is Baudry out en keert Pletinckx terug in de selectie, de bezoekers moeten het zien te doen zonder Van Der Bruggen, Batsula en Selemani.

De thuisploeg is favoriet aan de Gaverbeek, terwijl een '7 op een rij' van Kortrijkzaanse zijde voor meer dan drie keer je inzet kan zorgen!