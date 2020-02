Vrancken en KV Mechelen hebben lot in eigen handen: "Niet te veel nadenken, gewoon hetzelfde doen tegen Eupen"

KV Mechelen heeft zichzelf alle kans gegeven op play-off 1. Met het programma van de concurrentie in het achterhoofd heeft KVM zijn lot in eigen handen. Met een zes op zes zijn ze sowieso zesde.

Maar laten we zeggen dat Wouter Vrancken zo niet redeneert. En hij hoopt zijn groep ook niet. "Na die eerste vier wedstrijden van 2020 werden we afgeschreven. De spelers hebben het daarna gewoon match per match genomen. Wij hebben onszelf nooit die druk opgelegd. We wilden gewoon elke keer de volgende match winnen. Nu moeten we ook niet te veel beginnen nadenken. Gewoon met dezelfde mentaliteit het veld opkomen tegen Eupen. Als er iemand denkt dat het anders kan, zal het resultaat ook anders zijn."

Nerveus? Ja, omdat je die kansen mist

Een duidelijk wenk: Vrancken was immers heel blij met hoe zijn ploeg in Stayen de wedstrijd aanpakte. "Van seconde één zaten we mentaal en fysiek in die wedstrijd. Er ontbrak geen enkele schakel. We hebben misschien twee kansen weggegeven."

Maar toch duurde het lang vooraleer de verlossende goal viel. "Na de blessure van Van Damme hebben we veranderd. We waren op de bank al bezig dat we meer diepgang nodig hadden en we wilden die wedstrijd echt winnen. Dan is het niet logisch om een verdedigende speler in te brengen. Nerveus? Ja, omdat je die kansen mist. Ik zou het heel jammer gevonden hebben moesten mijn spelers zichzelf niet beloond hebben."