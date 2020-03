De mirakelman van Cercle Brugge: "Deze keer hadden we eens een beetje geluk"

De mirakelman... Als het goed afloopt met Cercle Brugge mogen ze voor hun nieuw stadion toch wel een plaatsje reserveren voor een standbeeld van de man. Storck heeft van een murw geslagen Vereniging een strijdmacht gemaakt die voor elkaar door het vuur gaat.

Het opkuiswerk van Storck mag niet onderschat worden. Ja, hij ging "als een orkaan" door de club, maar het was ook nodig. Heel de staf en de kleedkamer werden opgekuist en enkel de mensen die zijn visie wilden volgen bleven over toen de wind was gaan liggen. Een strategie die heeft gewerkt.

Maar dat het ook ging succes hebben tegen de nummer twee in de stand... "Nee, dat had ik ook niet verwacht", zei een breed glimlachende Storck. "Ik ben gewoon zo trots op mijn spelers. Hoe ze hier gevochten hebben. Dat wou ik zien."

Er moet al veel verkeerd lopen in de laatste twee speeldagen om Cercle nog te laten degraderen. "We wisten dat de andere twee verloren hadden en wisten dus dat we een goeie zaak konden doen. Deze keer hadden we het geluk eens mee, maar dat mag wel eens..."