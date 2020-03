Donderdag: Europa League op Old Trafford, maandag: competitiematch tegen OHL... met de Beloften

Donderdagavond speelde hij nog in een volgepakt Old Trafford. Op deze druilerige maandagavond mocht Maxim De Cuyper voor een handvol toeschouwers op het kunstgras van Diksmuide aan de bak met de Beloften van Club Brugge. In de competitiematch tegen OHL trokken de youngsters van Blauw-Zwart aan het langste eind.

Het was nota bene De Cuyper zelf die met een harde knal Club op voorsprong bracht tegen OHL. Baeten scoorde vlak na de pauze de 2-0, waardoor de match gespeeld was. Door deze zege komen de Brugse Beloften virtueel aan de leiding. Leider Anderlecht heeft een punt meer dan de Bruggelingen, maar Blauw-Zwart heeft nog een match achter de hand. Onze beloften kloppen OH Leuven met 2-0. De Cuyper opende al vroeg met een streep via de deklat. Baeten verdubbelde kort na de rust. Zo doet Club een uitstekende zaak met oog op de titel. #U21Club — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 2, 2020