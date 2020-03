Aster Vranckx legt uit hoe hij bij KV Mechelen belandde: "Zo simpel was het"

Aster Vranckx is dit jaar één van de ontdekkingen in de Jupiler Pro League. De middenvelder vierde pas in oktober zijn zeventiende verjaardag.

Vranckx volgt momenteel het vijfde jaar kantoor aan de Topsportschool in Leuven. Zijn stage doet hij… in de ticket- en fanshop van KV Mechelen.

“Om ASO te volgen deed ik te weinig voor school”, vertelde Vranckx aan Sport/voetbalmagazine. “Ik ging dan maar naar TSO, maar wiskunde ligt me niet en kon ik daar ook moeilijk in verder. De volgende stap was BSO: kantoor, omdat dat de enige optie was om te combineren met de topsportschool.”

“Hoe sneller het achter de rug is, hoe beter. Ik heb tegen mijn ouders altijd gezegd dat mijn ambities niet op school liggen. Voetbal is mijn ding. Daarmee wil ik iets bereiken. Maar je moet een diploma hebben, natuurlijk.”

“Het was via de topsportschool dat ik bij Mechelen belandde. Ik was veertien en een docent daar vroeg me of ik naar KV Mechelen wilde gaan. Ik vond Mechelen wel een mooie club en dus stemde ik in. Zo simpel was het.”

Vranckx voetbalde in de jeugd onder meer voor Hoegaarden, Tienen en Woluwe-Zaventem.