Balanta en Kouassi krijgen ervan langs na gruwelijke fouten: "Verdenk hem ervan dat het bewust is"

Er was de voorbije dagen heel wat te doen over enkele fouten van Eder Balanta en Eboue Kouassi in Genk - Club Brugge.

"Voor mij is het een donkerrode kaart van Balanta, omwille van de impact en omwille van de elleboog", aldus Peter Vandenbempt in Extra Time.

Rode kaarten

"Ik krijg liever een zware trap dan een klap tegen mijn hoofd. Als dat geen elleboog is, wat is dat dan? Ik heb begrepen als de integriteit van de speler in gedrang komt, er rood moet worden gegeven. Als ik kijk naar de acties van Balanta de voorbije weken, dan verdenk ik er hem van dat het bewust is."

Ook Eboue Kouassi ging volgens Vandenbempt over de schreef. Over zijn tackle op De Ketelaere waren de meningen minder verdeeld en vonden velen het een rode kaart: "Hij doet dat soort dingen meermaals, soms meer dan eens per match."