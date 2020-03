Opvallende reden waarom Van Wijk niet al twee weken geleden buiten lag, twee opvolgers mét KVO-verleden liggen op tafel

Denis Van Wijk zong het uiteindelijk maar twee maanden uit bij KV Oostende, al had dat eigenlijk nóg minder lang kunnen zijn. Bij de Kustboys liggen ondertussen twee mogelijke opvolgers op tafel, mét een verleden bij de club.

Denis Van Wijk had volgens Peter Vandenbempt twee weken geleden al kunnen ontslagen worden, maar de politie stuurde toen roet in het eten. "Door de inval van de politie bij Oostende kon de bestuursvergadering niet doorgaan om over zijn lot te beslissen", klonk het in Extra Time.

Bataille of Custovic?

Ondertussen liggen twee mogelijke opvolgers op tafel. Francky Van Der Elst gaf al aan niet te willen overnemen, dus werd meteen gedacht aan Kurt Bataille - vader van middenvelder Jelle en in 2007 al eens coach na een vertrek van ... Denis Van Wijk.

Maar volgens Het Nieuwsblad wordt ook gedacht aan Adnan Custovic. Die was in het seizoen 2017-2018 hoofdcoach bij de Kustboys, maar nu assistent-bondscoach bij Bosnië-Herzegovina.