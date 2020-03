Philippe Clement en Mats Rits zijn het 'oneens' over tegenstander in play-off 1: "Natuurlijk kies ik hen"

Philippe Clement won met Club Brugge in extremis op bezoek bij KRC Genk, met dank aan Mats Rits die in minuut 94 een bal voorbij Didillon wist te koppen. Matchwinnaar en coach hebben wel een ander idee over wie ze willen tegenkomen in play-off 1.

De strijd om de laatste plek in play-off 1 wordt er eentje tussen KV Mechelen en KRC Genk. Als het van Philippe Clement afhangt, dan mag Genk toch nog het zesde plekje pakken. "Ik heb hier een mooi jaar gehad, er is veel respect vanuit de club voor mij en vice versa. Hun eerbetoon voor de match was ook heel mooi wat dat betreft. Natuurlijk hoop ik dat ze play-off 1 nog kunnen halen." Geboren en getogen Mats Rits denkt er anders over: "Natuurlijk hoop ik dat KV Mechelen het haalt", aldus de matchwinnaar. "Ik ben geboren en getogen in Mechelen."

