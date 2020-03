🎥 Complete sensatie: doelman stopt 5 van 11 strafschoppen en leidt vierdeklasser zo naar halve finales Duitse beker

Het sprookje van Saarbrücken blijft zo maar duren. Het heeft nu ook de scalp beet van eersteklasser Fortuna Düsseldorf. De wedstrijd tussen beide teams eindigde op een 1-1-gelijkspel en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen.

Daniel Batz ontpopte zich tot de held van Saarbrücken. De Duitse doelman had al een elfmeter gestopt tijdens de wedstrijd. Tijdens de strafschoppenreeks hield hij nog eens vier van de tien genomen penalty's tegen. Saarbrücken won de penaltyserie zo met 7-6.

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like 🐐#FCSF95 pic.twitter.com/wI6KsIQeR2