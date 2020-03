Genk kreeg géén mentale tik tegen Club Brugge en beseft wat nodig is voor play-off 1

KRC Genk verloor in eigen huis van Club Brugge op speeldag 28 en viel zo uit de top-6, maar het heeft zijn lot wel nog steeds in eigen handen. Bij de Limburgers blijven ze er alvast in geloven.

"We hebben alles nog in eigen handen, al was de nederlaag tegen Club Brugge wel zuur omdat we meer verdienden", vond Dries Wouters.

"Maar als we 6 op 6 pakken, dan hebben we de zesde plaats beet. We weten dat het nodig zal zijn, dus moeten we vol aan de bak tegen KV Oostende. Op die manier gunnen we onszelf een unieke finale in eigen huis tegen Mechelen."

Mentaliteit en fysieke paraatheid van mijn team is top

"Een overwinning tegen Club Brugge had ons ook nog geen zekerheid gegeven over play-off 1. Nu weten we dat we moeten winnen in Oostende, maar als we 6 op 6 pakken zitten we in de top-6. We zullen er voor gaan, want het is zeker nog mogelijk", pik ook coach Hannes Wolf in.

"Als je de mentaliteit en fysieke paraatheid van mijn team ziet, dan ben ik trots op ze. We moeten deze mentaliteit bewaren en zo de kwalificatie afdwingen. In ontgoocheling blijven zitten heeft geen zin, we moeten vooruitkijken."