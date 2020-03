KV Mechelen mist sterkhouder tegen Eupen, maar stoomt hem klaar voor 'finale' tegen Racing Genk

KV Mechelen krijgt zaterdagavond Eupen over de vloer. Tegen de Panda's zal KVM het zonder een sterkhouder moeten doen.

Als Malinwa op speeldag dertig wint van Racing Genk is het altijd zeker van een plekje in play-off 1, maar als het dit weekend wint van Eupen, volstaat een gelijkspel op de slotspeeldag.

Mechelen kan zaterdag alleszins niet rekenen op Joachim Van Damme. Die viel tegen Sint-Truiden uit met een rugblessure en is nog niet helemaal hersteld.

“Zijn kwetsuur is fel verbeterd, maar hij is nog niet klaar om te spelen”, vertelde Wouter Vrancken aan Het Laatste Nieuws “De kans dat het weer erger zou worden, is te groot. We willen geen risico nemen.”

De wedstrijd tegen Racing Genk zou Van Damme in principe wél moeten halen.

De twintig geselecteerde spelers voor #KVMEUP 🔥👊🏼 pic.twitter.com/ksqRxQUuPh KV Mechelen (@kvmechelen) March 6, 2020