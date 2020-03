Verloren zoon opnieuw fit bij Oostende voor degradatiestrijd, Custovic maakt eerste wedstrijdselectie bekend

KV Oostende ontvangt zaterdag Racing Genk. Met nog twee speeldagen te gaan telt KVO twee punten meer dan rode lantaarn Waasland-Beveren.

De Kustploeg stelde eerder deze week Adnan Custovic aan als nieuwe coach. De Bosniër maakte intussen zijn eerste selectie bekend.

Joseph Akpala miste de afgelopen zes wedstrijden door een hamstringblessure, maar is er nu opnieuw bij. Jelle Bataille is geschorst, maar verder beschikt de nieuwe coach over de volledige kern.

De selectie: Dutoit, Ondoa, Faes, Milovic, Sanneh, Capon, Skulason, Ndenbe, Neto, Vandendriessche, Jonckheere, Palaversa, Marquet, Verstraete, D'Haese, Hjulsager, Vargas, Sakala, Sylla & Akpala