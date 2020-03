Cercle zorgt voor hét mirakel: "We zijn er altijd in blijven geloven" en "Volgende week galamatch en feestje tegen Oostende"

Cercle Brugge heeft het mirakel weten te realiseren. Ondanks een nederlaag tegen Club Brugge zijn ze wél gered.

"Natuurlijk zijn er een beetje gemengde gevoelens, omdat we liever natuurlijk gewonnen hadden of een puntje hadden gepakt, maar Club Brugge was simpelweg beter", gaf Vincent Goemaere grif toe in de catacomben van Jan Breydel na de 2-1.

Galamatch

Maar de voorzitter van Cercle Brugge was uiteraard ook gelukkig, want De Vereniging is nu officieel gered. "Ik ben er altijd in blijven geloven. Met mij ook de supporters, de coach en iedereen die Cercle een warm hart toe heeft gedragen."

"Dat we nu alsnog de redding realiseren, dat is magnifiek. De supporters waren opnieuw fantastisch, dit is formidabel te noemen. We zijn het nu aan onze fans verpicht om volgende week voor een goede prestatie te zorgen tegen Oostende en er een galamatch en een feestje van te maken."