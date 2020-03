Verheyen denkt dat niemand beter kan doen met dit Oostende: "Te weinig kwaliteit aan de bal"

Voor KV Oostende is het nog twee matchen bibberen en beven. Om een schokeffect te creëren haalden ze deze week nog Adnan Custovic binnen, maar Gert Verheyen twijfelt of eender welke trainer met deze groep beter kan doen.

Verheyen zag het al toen hij daar zelf vorig seizoen zat. "Ik gaf vorig jaar aan dat KVO een gebrek aan scorend vermogen had. Is dat opgelost? Neen, het maakte voorlopig twee goals minder dan vorig seizoen", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Balvastheid, vooral op het middenveld was ook een punt. Met Palaversa leek dat beter, maar het is vandaag een even groot probleem. En de nul houden? Het slikte er dit seizoen meer."

Oostende stond vorig seizoen zelfs laatste in accuraatheid van de passes en voorlaatste qua aantal passes. “Te weinig kwaliteit aan de bal, noemen wij dat. Dit seizoen is KVO weer laatste in al die lijstjes. Het is dus niet gelukt om er iets aan te doen. Geen geld hebben is daarin een geldig excuus. Is dat dan de schuld van de trainer? Kan je beter doen met deze ploeg, in eender welke veldbezetting? Ik denk het niet."