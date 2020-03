Adnan Custovic trots op zijn spelers en hij gelooft in de redding: "Wij zijn favoriet om in 1A te blijven"

KV Oostende heeft deze avond, ondanks een sterke eerste helft, met 2-4 verloren van Racing Genk. Ze speelden een hele tweede helft met tien man na een rode kaart voor Louis Verstraete net voor de rust. Toch was Adnan Custovic na de wedstrijd trots op zijn spelers.

Het zag er goed uit voor KV Oostende in de eerste helft. Ze waren de betere ploeg en enkele minuten voor het rustsignaal kwamen ze ook 1-0 voor dankzij een doelpunt van Fashion Junior Sakala. Iets later kwam er dan een enorme domper voor de thuisploeg, want Louis Verstraete moest naar de kant met een rode kaart. In de tweede helft gingen ze met tien man ten onder.

Toch was Adnan Custovic tevreden over wat hij gezien heeft. “We speelden een sterke wedstrijd. We hebben alles gegeven. In de eerste helft heeft Racing Genk zelfs geen kans bij elkaar gevoetbald.”

Volgens de trainer van KV Oostende hebben details de wedstrijd beslist. “De rode kaart en de vroege strafschop in de tweede helft waren sleutelmomenten. We verdienden een punt, maar mijn spelers verlieten het veld met opgeheven hoofd en wij gaan volgende week alles geven tegen Cercle Brugge. Wij blijven favoriet om in 1A te blijven.”