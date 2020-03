🎥 Supporters Standard zorgden voor het hoogtepunt op Sclessin met duidelijk statement tegen stadionverboden

Er was meer beweging in de tribunes dan op het veld op Sclessin zaterdagavond. Of zo leek het toch minstens.

De wedstrijd begon zoals hij eindigde: met een brilscore en met eigenlijk niet al te veel hoogtepunten op het veld. Maar in de tribunes gebeurde er wél heel wat. De Ultras Inferno kwamen met duidelijke animaties om de stadionverboden aan te pakken. Het leverde toch wel interessante beelden op: #STASTV #COYR pic.twitter.com/jIpeNG1mH2 — Kim (@Miss_Baksel) March 7, 2020 pic.twitter.com/mJf7QsHBaM — ULTRAS INFERNO 1996 (@ultrasinferno96) March 7, 2020