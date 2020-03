Joveljic maakt flauwe indruk, Vercauteren denkt aan andere oplossing als diepe spits

Anderlecht heeft momenteel geen diepe spits nodig, want de anderen maken de doelpunten wel. Gelukkig, want Dejan Joveljic maakt geen al te grootse indruk sinds zijn komst. Hooguit speelt hij bliksemafleider voor de rest.

Zeven goals tegen Zulte Waregem en geen enkele van Joveljic. Chadli kwam hem een kwartier voor tijd vervangen als diepste man en had binnen de korste keren wel een doelpunt achter zijn naam staan.

Joveljic, geen grootse indruk

Frank Vercauteren zei dat hij een echte afwerker is op training, maar daar hebben we nog niet veel van gezien. Joveljic kon in geen enkele van de vijf matchen die hij speelde de indruk nalaten dat hij de juiste looplijnen weet te kiezen of een bal kan bijhouden. Hij trekt wel gaten voor Vlap en co, maar daar blijft het ook bij.

De 20-jarige Serviër blinkt ook niet uit in het departement techniek en gaf blijk van veel afval in zijn spel. Anderlecht heeft het dit seizoen nog niet getroffen met zijn spitsen. Dimata is al heel het seizoen buiten strijd, Roofe heeft een mysterieuze kuitblessure die hem nu al maanden van het veld houdt en Joveljic draagt weinig bij.

Chadli beste keuze?

Daarom ook dat er Vercauteren overweegt om Nacer Chadli als diepste spits uit te spelen voor de rest van het seizoen. De rest van het elftal draait immers en hij kan moeilijk Vlap, Amuzu of Doku momenteel uit het elftal halen. Chadli moet spelen om in beeld te blijven bij de bondscoach en is intrinsiek natuurlijk één van de beste voetballers die Anderlecht rondlopen heeft.

In die optiek is het trouwens ook moeilijk om Verschaeren weer in de ploeg te droppen. Tijdens zijn blessure wierpen anderen zich op als sterkhouders.