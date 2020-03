Marc Wilmots countert kritiek van Jordan Lukaku: "Heb er spijt van dat ik hem niet buitenzette nadat hij tien keer te laat kwam"

Jordan Lukaku haalde onlangs ongemeen hard uit naar Marc Wilmots. Jordan noemde de ex-bondscoach van de Rode Duivels een tactisch zwakke trainer: "Hij zou geluk hebben gehad hebben dat de spelers hem naar de Europese titel zouden hebben geleid", vertelde hij toen aan Eleven.

“Er zat geen lijn in”, ging de jongste Lukaku verder. “Hij zei gewoon: geef de bal maar aan Eden Hazard.”

Wilmots reageerde nu op de kritiek bij Sport/voetbalmagazine: “In de kwartfinale tegen Wales hanteerden we dezelfde tactiek als met België in 2002 tegen Brazilië. Die bestond erin hoog druk te zetten om hun hun spel niet te laten spelen. Dus, zijn taak was ook om Eden hoog op het veld te houden.”

“Hij moest hem gewoon zo vaak mogelijk aanspelen in de diepte. Als hij meent wat hij zei, betekent het gewoon dat hij de tactiek toen niet begreep. Niets. Hij is een goede speler, maar speelt te veel op instinct.”

“Als ik nu zijn kritiek hoor, heb ik er spijt van dat ik hem niet heb buitengezet nadat hij tien keer te laat kwam op het EK. Ik heb uitgerekend dat hij sinds de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal tot de kwartfinale tegen Wales aanwezig was bij negen tactische besprekingen. Als je dan nog niet snapt wat je moet doen…”