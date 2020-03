Voorzitter Cercle Brugge doet belofte aan Waasland-Beveren: "We gaan vol voor de overwinning"

Cercle Brugge is gered en speelt de laatste match tegen KV Oostende zonder druk. Bij Waasland-Beveren hebben ze al een paar keer laten vallen dat ze hopen dat het eerlijk zal verlopen in Jan Breydel. Voorzitter Vincent Goemaere wil hen geruststellen...

“We gaan vol voor de overwinning", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Dat is onze verantwoordelijkheid tegenover iedereen. Nadien kunnen we dan een paar vaten bier serveren. Pas op: ik zou het jammer vinden mocht Oostende degraderen. Maar hetzelfde geldt voor Waasland-Beveren. Ik begrijp wat het betekent om naar 1B te zakken, maar wij moeten naar onszelf kijken. We spelen voetbal, en daarin draait het altijd om winnen."

Oostende wordt ook overgenomen, maar wil niet het nieuwe Cercle worden. Te afhankelijk van hun broodheren... “Ik begrijp deels wat ze bedoelen, maar het is vreemd om zoiets te zeggen. Als iemand gelooft in je ploeg en daarin wil investeren, dan moet je respectvol blijven ten opzichte van die mensen. Je kunt niet zomaar verwachten dat ze geld geven en zich niet zullen bemoeien."