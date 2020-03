Haalt Martinez een verrassing bij de Rode Duivels? Doku staat op zijn radar

Het kan nu snel gaan voor Jérémy Doku. De 17-jarige wervelwind van Anderlecht deed het goed de voorbije weken en hij staat dan ook op de radar van bondscoach Roberto Martinez.

Doku maakt volgens Het Nieuwsblad zelfs kans om mee te gaan op stage naar Qatar. Die gaat voorlopig nog door en Martinez lijkt Doku wel een interessant profiel te vinden. Op de linkse winger kan Martinez voorlopig geen beroep doen op Eden Hazard. Yari Verschaeren komt net terug uit blessure en Januzaj, Origi en Lestienne zijn in mindere vorm.

In ieder geval wees hij al de Ghanese nationale ploeg af. Bondscoach Charles Akonnor was onlangs in België om bij Anderlecht Luckassen, Amuzu en Doku te verleiden, maar enkel Luckassen liet de deur op een kier. De twee Anderlecht-talenten wezen af. Zij willen doorstoten naar de A-ploeg van de Rode Duivels. Beiden zijn ze jeugdinternational.