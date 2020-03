Blessurezorgen bij Genk in aanloop naar Mechelen: belangrijke pion is twijfelachtig

KRC Genk heeft de nodige blessurezorgen. Theo Bongonda sukkelt al weken met allerhande kwaaltjes en Bryan Limbombe is ook niet fit. Maar het ergste is de onduidelijkheid rond Paul Onuachu.

Onuachu moest volgens HBvL dinsdag de training staken. Hij blijft last hebben aan zijn linkerbeen en werd uit voorzorg naar de kant gehaald. Hij wordt wel klaargestoomd voor de belangrijke wedstrijd tegen KV Mechelen, maar het is nog niet zeker of hij 100 procent gaat zijn.

Onuachu is een belangrijke pion. Stephen Odey is naast hem de enige overgebleven diepe spits, maar die moest het de laatste maanden doen met korte invalbeurten en scoorde enkel in de bekercompetitie.