Ben Weyts doet er nog een schepje bij: ALLE sportmanifestaties tot 31 maart afgeschaft (behalve profvoetbal?)

Vergeet de maatregelen van de Pro League. Het Kabinet van Ben Weyts, de Vlaamse minister van Sport, heeft alle sportevenementen tot en met 31 maart afgeblazen.

Daarmee doet hij de beslissing van de Pro League om dit weekend in de professionele afdelingen achter gesloten deuren te voetballen teniet. Geen sport meer dus tot aan het einde van de maand.

"De Pro League, de KBVB, Voetbal Vlaanderen, Cycling Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, de Gymnastiekfederatie en Sport Vlaanderen beslissen nu gezamenlijk tot het afgelasten van publieksbijeenkomsten – indoor en outdoor – al zeker tot 31 maart", luidde het in een bericht op de website van Ben Weyts.

Na overleg met vertegenwoordigers van de sportsector komen we met volgend gemeenschappelijk standpunt naar buiten: geen publieksevenementen al zeker tot 31 maart.#Corona

Meer info via onderstaande link. https://t.co/Mizoh6MJgf — Ben Weyts (@BenWeyts) March 12, 2020

Toch ontstaat er nog onduidelijkheid of er voor het voetbal een uitzondering is. Een match achter gesloten deuren is immers geen publieksevenement, dus zouden matchen wel kunnen gespeeld worden zonder publiek, zoals de Pro League het voorstelde.

We houden u op de hoogte.