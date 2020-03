Amerikanen raakten gefrustreerd door Marc Coucke: nog geen deal en zo komt proflicentie in gevaar

De problemen bij KV Oostende zijn nog steeds niet van de baan. Het is nog niet duidelijk of het Amerikaanse Pacific­ Media Group de club zal overnemen, want er is nog geen akkoord bereikt met Coucke over verschillende zaken.

Zo is er volgens Het Nieuwsblad de huur van de tribune en de afbetaling van de schulden. In het licentiedossier staat namelijk dat de Amerikanen in staan voor 6,2 miljoen euro schulden aan Coucke, maar er moet wel een akkoord gevonden worden met de ex-voorzitter over de tribune. Een akkoord is er echter nog niet, waardoor er voorlopig geen sprake kan zijn van een proflicentie. Ze zouden dicht bij een akkoord zijn over de tribune, maar het is nog niet helemaal afgerond. Coucke was de voorbije weken zelf niet veel bij de gesprekken en daardoor raakten de Amerikanen gefrustreerd. De laatste dagen zou Coucke wel zelf contact zoeken. Er zal dringend een akkoord moeten komen, want geen akkoord is geen proflicentie en dan zouden de Amerikanen ook niet akkoord gaan met een overname. Zij willen namelijk een profclub onder hun hoede.