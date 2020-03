Gezond verstand zal vanavond moeten spreken: Pro League zal (waarschijnlijk) nog terugkomen op beslissing

Hoezo gaat de Jupiler Pro League dit weekend toch door met publiek? Ok, het is een impopulaire maatregel, maar gezien de huidige situatie toch wel noodzakelijk om de fans zelf te beschermen. Wij zien daar vanavond nog verandering in komen.

Vanavond zit de Pro League samen met Volksgezondheid en experten zoals viroloog Marc Van Ranst. Eigenlijk is het wachten tot die zeggen dat het onverantwoord is om 20.000 man samen te brengen in een stadion. U weet wel: dan komt de beslissing niet van de Pro League. Hou er alvast rekening mee dat u dit weekend niet zal moeten supporteren, als u dat al van plan was.

Het zou ook onlogisch zijn. Woensdagavond kregen we het bericht dat ook alle basketwedstrijden in provinciale zijn afgelast. Dat gaat over wedstrijden waar meestal nog geen 50 man bij elkaar komt. Ok, indoor wel, maar in een ruimte waar je wel een meter of twee tussen elkaar kunt laten.

Onverantwoord

Zoveel volk op kleine ruimte bij elkaar proppen is momenteel 'not done'. In Italië zijn ze te laat tot het besef gekomen en ligt heel het land nu plat. Draconische maatregelen, veel erger dan wedstrijden zonder publiek, maar de besmettingsgraad toonde aan dat er eigenlijk al veel eerder had moeten ingegrepen worden.

Nee, het gezond verstand zal vanavond wel primeren. Het is een moeilijke periode, maar we moeten er door. Liefst zonder al te veel risico's te nemen. En ja, een spionkop volproppen voor Genk-KV Mechelen - hoe belangrijk die match ook is - is onverantwoord.