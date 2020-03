Issame Charaï geeft zijn beste elf van de reguliere competitie: "Met of zonder hem: een wereld van verschil"

Nu het Belgisch voetbal al zeker tot begin april stilligt, nemen we de tijd om terug te blikken op de reguliere competitie. Voetbalkrant.com vroeg Issame Charaï, die onze competitie nog steeds op de voet volgt, naar zijn sterkste elf van de reguliere competitie.

Doelman

"Een voor de hand liggende keuze wellicht, maar ik kies toch voor Simon Mignolet. Het is een ronduit fantastische keeper en een topgast. Ik speelde nog met hem samen bij STVV. We speelden er kampioen in tweede klasse en haalden POI", aldus Charaï.

"Als doublure kies ik voor Van Crombrugge. Hij is een van de enige spelers van Anderlecht die al het ganse seizoen op niveau speelt. Hij behoedde Anderlecht vaak voor erger."

Verdedigers

Linksachter: Fortuna Nurio: "De linksachter van Charleroi vind ik echt een topper. Hij is heel sterk, heeft een enorm loopvermogen. Hij beschikt over een vrij goede voorzet, al kan daar nog aan gewerkt worden. Daarnaast heeft hij een erg goede trap. Denk maar aan dat werelddoelpunt tegen KV Mechelen."

Centraal verdediger rechts: Vincent Kompany: "Tja, hij blijft intrinsiek veruit de beste verdediger van onze competitie, weliswaar áls hij fit is. Vooral zijn inspeelpasses zijn fantastisch, ongezien in België"

Centraal verdediger links: Konstantinos Laifis: "Lag voor mij in de balans met Simon Deli. Ik kies voor Laifis omwille van zijn kracht op stilstaande fases, zeker ook offensief. Hij pikt regelmatig zijn doelpunt mee. Deli begon erg sterk, maar liet de laatste tijd toch enkele steekjes vallen. Bovendien is hij niet echt snel en wendbaar."

Rechtsachter: Clinton Mata: Veruit de sterkste back in mijn ogen. Hij is niet meer van de jongste. Als hij nog de stap naar het buitenland wil zetten, zal het deze zomer moeten gebeuren."

Middenveld: ruit

Verdedigende middenvelder: Marco Ilaimaharitra: Heel agressieve speler, die altijd heel scherp is. Beschikt daarnaast ook over goede voetjes. Recupereert erg veel ballen. Alleen zijn kopspel is nog voor verbetering vatbaar.

Middenveld (rechts ruit): Selim Amallah: "Infiltreert enorm vaak en goed. Vandaar dat die bij mij de voorkeur krijgt op Morioka. Amallah is een heel moderne middenvelder, die veel terrein bestrijkt en mooie statistieken kan voorleggen. Deze jongen is een echte voltreffer voor Standard, dat hem wegplukte bij Moeskroen."

Middenveld (links ruit): Vadis Odjidja: "Dat is pure kwaliteit. Vadis is enorm beslissend en bepaalt op zijn eentje het tempo. Ik herinner me dat we met STVV twee keer tegen AA Gent moesten spelen: een keer met Vadis, een keer zonder. Ik garandeer je: dat was een wereld van verschil."

Aanvallende middenvelder: Hans Vanaken: "De Gouden Schoen, een zekerheidje. Blijft een ongelooflijke topper."

Aanval

"Mijn twee spitsen zijn Dieumerci Mbokani en Jonathan David: wat een complementair duo zouden zij vormen! Allebei al achttien goals en een heleboel assists. Dan moet je als trainer niet al te veel doen (lacht)! Met deze ploeg speel je los kampioen!", besluit de immer goedlachse Issame Charaï.