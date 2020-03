Saelemaekers deze zomer wellicht terug op training bij Anderlecht

De huidige crisis is ook nefast voor verhuurde spelers die een contract voor volgend seizoen willen versieren. In die groep zit ook Alexis Saelemaekers. De kans is groot dat hij volgend seizoen weer bij Anderlecht aan de trainingen begint.

Saelemaekers heeft nog niet veel kunnen tonen bij de Rossoneri. De vleugelspelers wordt door Anderlecht verhuurd aan AC Milan met een optie tot aankoop, maar volgens TuttoMercato zijn ze niet van plan die optie te lichten. Saelemaekers werd gehuurd voor 3,5 miljoen euro en zou nog eens 3,5 miljoen opbrengen als ze hem definitief aankopen. Milan wil zijn selectie uitdunnen en zou volgens de Italiaanse pers niet van plan zijn om Saelemaekers te houden. De 20-jarige winger mocht drie keer kort invallen voor Milan.





