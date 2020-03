🎥 Verschillende profvoetballers deden al de #StayAtHomeChallenge, inclusief jongleren met ... wc-papier

Het Corona-virus heeft er op ingehakt, waardoor zowat de hele (voetbal)wereld ondertussen uit voorzorg in zelfisolatie is. Ze proberen er echter het leukste van te maken.

Ondertussen is er alvast via de sociale media een #Stayathomechallenge gelanceerd, waar steeds meer voetballers op ingaan.

Zo was er Mustafi:

Ook Esra Neter - beter bekend als Essi Messi - heeft de challenge ondertussen tot een goed einde gebracht:

Wat Oxlade-Chamberlain allemaal uitsteekt? Dat weet dan weer niemand ... Maar hij amuseert zich wel, samen met Perrie Edwards van Little Mix:

Sommigen jongleren zelfs al met ... wc-papier: