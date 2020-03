In Italië gaat de stem van de rede op: "De UEFA moet zich gedragen als de Europese Unie"

Heel Italië zit in een lockdown, maar momenteel is er nog steeds sprake dat de competitie op 4 april zou hervatten. "Onmogelijk", aldus Damiano Tommasi, voorzitter van de Italiaanse spelersvakbond.

Dit gaat uiteraard binnen twee weken nog niet opgelost zijn. "Het is duidelijk onmogelijk om begin april weer te gaan spelen’, zegt Tommasi bij Che tempo che fa. “Als alles goed gaat, kunnen we in mei of juni de competitie hervatten.”

“Wanneer we over voetbal praten, denken mensen alleen aan de veiligheid van de spelers. Maar er zit een hele wereld achter het team. De eerste besmetting in de voetbalwereld werd vastgesteld bij Serie C-club Pianese en hun materiaalman ligt nog altijd op de intensive care. Juventus heeft meer dan honderd mensen in quarantaine zitten."

“Dit zijn mensen die door heel Italië en Europa reizen en heel, heel veel mensen ontmoeten tijdens het uitvoeren van hun werk. Dit probleem is niet alleen Italiaans, maar geldt voor heel Europa. De UEFA moet zich gedragen als de Europese Unie."