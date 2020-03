Kunnen clubs hun spelers op technische werkloosheid zetten? Dan valt hun loon terug op minder dan 2.000 euro per maand

Er zijn clubs die onderzoeken of ze hun spelers op technische werkloosheid kunnen zetten. Dat zou hen veel geld besparen uiteraard, maar zover zal het waarschijnlijk niet komen, want ze schieten er zichzelf mee in de voet.

Bij spelersvakbond Sporta kwam de vraag al binnen. Als spelers echter op technische werkloosheid vallen, krijgen ze - door de beperkte RSZ-bijdrage die ze betalen - een loon dat minder dan 2.000 euro uitgekeerd. Nogal een groot verschil. De clubs gaan het dus ook niet riskeren hun spelers tegen zich in het harnas te jagen. Praktisch is het ook nog niet van toepassing. "Aangezien de profspelers van de overheid buiten mogen trainen, kunnen ze ook niet technisch werkloos zijn", nuanceert Stijn Boeyckens van spelersvakbond Sporta, in HLN. "Ook bij een volledige lockdown geldt die werkloosheid enkel voor de periode dat ze niet buiten kunnen trainen."