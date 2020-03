De Bilde over uitgestelde EK: "Voor bepaalde jongens wordt het niet evident"

Het volgende Europese Kampioenschap wordt niet in 2020, maar in 2021 gespeeld. Een probleem voor bepaalde Rode Duivels?

Allereerst is er de situatie van bondscoach Roberto Martinez. Die is eigenlijk einde contract eind juni 2020.

“Ik heb geen idee of er is voorzien is in dergelijke gevallen”, vertelde Gilles De Bilde voor de microfoon van VTM. “Wordt er een tussenoplossing gevonden voor 2021? Of blijft hij toch bij de Rode Duivels?”

Daarnaast wordt de Gouden Generatie van de Rode Duivels er natuurlijk niet jonger op.

“Voor bepaalde jongens wordt het niet evident. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Jan Vertonghen die wellicht vertrekt bij Tottenham. Al is dat natuurlijk een liefhebber die wellicht tot zijn veertigste zal voetballen. Of aan Vincent Kompany, die toch een lastig jaar achter de rug heeft bij Anderlecht.”