Anderlecht heeft volgens makelaars goud in handen: "Hij kan bij eender welke club zijn stempel drukken"

Peter Verbeke is de nieuwe sportieve baas van RSC Anderlecht. De 37-jarige specialist Sportrecht zal samen met Vincent Kompany de sportieve lijn van paars-wit uittekenen. Een verrassing is dat hélemaal niet.

RSC Anderlecht plukte Peter Verbeke weg bij KAA Gent. Hij maakte er indruk aan het hoofd van de scoutingscel. Zo was het Verbeke die de Buffalo’s vorig seizoen op het spoor van Alexander Sorloth zette.

“Anderlecht is zeker niet zijn einddoel”, klinkt het volgens Het Laatste Nieuws in de makelaarswereld. “Hij heeft bovendien de kwaliteiten om hoog te mikken. Hij kan bij eender welke club zijn stempel drukken.”

Onder tafel praten

In de paars-witte wandelgangen klinkt het bovendien dat Verbeke meteen heel aanwezig is. “Hij werkt gestructureerd, zoekt voortdurend naar vernieuwingen en is verbaal heel sterk. Hij kan je onder tafel praten.”