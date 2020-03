TV-contract is rond: 24 profclubs inclusief Antwerp scharen zich achter akoord

De collectieve verkoop van het mediacontract is eindelijk rond. Dat meldde Het Laatste Nieuws woensdag. Antwerp moest als laatste overtuigd worden en stapt nu met de 23 andere profclubs in zee met Eleven Sports.

Op 13 maart bereikte de Pro League een akkoord met Eleven Sports voor de verkoop van de tv-rechten. Een probleem: Gent en Antwerp konden zich daar niet in vinden, waardoor het geen unaniem akkoord was. het gevaar dat beide partijen hun eigen weg gingen was te groot, dus moest er bemiddeld worden.

Gent draaide al snel bij, maar de onderhandelingen met Antwerp sleepten veel langer aan. Volgens HLN wou vooral Club Brugge Antwerp in het verhaal betrekken, bijvoorbeeld omdat de club broodnodig is om eventueel over te stappen naar een BeNeLiga.

Uiteindelijk deden alle partijen water bij de wijn waardoor het woensdag 18 maart tot een akkoord kwam. Zo zal vanaf nu elke club uit de K11 die zich kwalificeert voor play-off 1 (zoals dat bij Antwerp nu het geval is, maar ook bij Charleroi) een tegemoetkoming krijgen.