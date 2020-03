Thuismatchen niet in eigen stadion? Het overkwam Oostende al eerder, ook Antwerp en Mechelen weken uit en Club werd bijna gestraft

KV Oostende overweegt om zijn thuiswedstrijden volgend seizoen gedurende zes wedstrijden in Roeselare op Schiervelde af te werken om zo Marc Coucke stokken in de wielen te steken. Thuismatchen niet in eigen huis afwerken, het is al lang geen alleenstaand gegeven meer. Wie gingen Oostende voor?

Om te beginnen: KV Oostende deed het eerder ook al eens. In 2016 - toen er werken bezig waren aan de Versluys Arena - werd play-off 1 al eens afgewerkt ... op Schiervelde. Wat dat betreft zou het afwerken van de thuismatchen in Roeselare nog enigszins vertrouwd aanvoelen.

Dit seizoen moest Antwerp dan weer zijn Europese voorrondewedstrijden afwerken in het Koning Boudewijnstadion. Dat leverde gekke situaties met héél veel Antwerpsupporters op, een mooie voorbode voor de bekerfinale.

Ook Europese tegenstander AZ moest zijn Europese wedstrijden overigens elders afwerken, omdat een deel van het dak in het AFAS-Stadion was ingestort. Over het AFAS-stadion gesproken: toen KV Mechelen aan het bouwen was aan zijn nieuwe stadion, werd voor de finale van play-off 2 (tegen Lokeren) en de match om Europees voetbal (tegen Charleroi) uitgeweken naar Den Dreef in Leuven.

Straf voor Ajax, Club Brugge ontsnapt

In een verder verleden moest Ajax al eens wedstrijden spelen in Düsseldorf, nadat de fans gestraft werden voor het gooien van een staaf naar de doelman van een tegenstander. Club Brugge leek in 1992 hetzelfde lot beschoren na onlusten tegen Werder Bremen, maar kon het jaar nadien alsnog in de Champions League gewoon in eigen huis spelen.

Maar er is nog meer: Tottenham speelde een tijdje op Wembley, terwijl er op de site van het vorige stadion een nieuw werd gezet, Montpellier week eens uit na overstromingen. Voorbeelden genoeg dus ...