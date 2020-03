Komt AC Milan opnieuw shoppen bij Anderlecht? Ook tweede speler uit Jupiler Pro League op de shortlist

AC Milan plukte in januari Alexis Saelemaekers weg bij Anderlecht. Het zou best kunnen dat de Italianen deze zomer opnieuw in België komen shoppen.

Volgens Tuttosport denkt AC Milan namelijk aan Yari Verschaeren (Anderlecht) en Jonathan David (AA Gent). Verder zouden ook Teun Koopmeiners en Myron Boadu (AZ), Youcef Atal (OGC Nice), Fiete Arp (Bayern München), Ethan Ampadu (RB Leizpig, geleend van Chelsea) en Kristoffer Ajer (Celtic) op de Milanese verlanglijst staan. Of Saelemaekers volgend jaar nog in Milaan voetbalt is onzeker. De club van Zlatan Ibrahimovic betaalde 3,5 miljoen om hem voor zes maanden te huren en heeft een aankoopoptie van nog eens zo’n 3,5 miljoen euro.