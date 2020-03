Financiële chantage? 'Milan weet dat Anderlecht geldproblemen heeft en koppelt aankoop Saelemaekers aan komst goudhaantje'

RSC Anderlecht moet de komende weken en maanden een schuldenberg dichtgooien. In die optiek werden Sebastiaan Bornauw en Alexis Saelemaekers al van de hand gedaan. Nu is er ook concrete interesse in Yari Verschaeren.

Tuttosport laat weten dat Yari Verschaeren op de verlanglijst van AC Milan staat. Dat lieten we eerder al weten. De kans is echter klein dat RSC Anderlecht de middenvelder zal laten vertrekken. Frank Vercauteren en Vincent Kompany zien in Verschaeren de draaischijf van het toekomstige Anderlecht. Bovendien is de kans klein dat Milan nu al twintig miljoen zal willen betalen. Pikant detail: Milan betaalde in januari nog 3,5 miljoen euro om Alexis Saelemaekers te huren. De Rossoneri moeten nog beslissen of de aankoopoptie van nog eens 3,5 miljoen euro wordt gelicht. Financiële chantage En daar wringt het schoentje. De Italiaanse traditieclub weet ook dat Anderlecht in financieel moeilijk vaarwater zit. Ze willen de definitieve aankoop van Saelemaekers dan ook koppelen aan de komst van Verschaeren.