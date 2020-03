Alleen 'in lockdown' leven op duizenden kilometers van je familie: "En terugkeren kan niet want de grenzen zijn gesloten"

Profvoetballers hunkeren naar de grasmat maar moeten hun conditie van thuis uit op peil houden. Een vorm van telewerken zeg maar. Voor sommigen is het niet makkelijk, aangezien ze op duizenden kilometers van hun familie verblijven.

Dat is het geval bij Sheldon Bateau, de centrale verdediger van KV Mechelen. Hij is afkomstig van Trinidad & Tobago, waar zijn familie nog steeds woont. Op ruim 7.000 kilometer van België. "Mijn vrouw is bij mij in België en ze mist haar familie, ze wil bij hen zijn nu. Haar ­ouders zijn bezorgd, net als de mijne. Daarom bellen we mekaar elke dag minstens één keer op", aldus Bateau bij Het Laatste Nieuws.

Ook Giorgi Kvilitaia woont nu op ruim 3.600 kilometer van zijn vaderland. De Georgische spits heeft moeite om zijn dagen te vullen. "Dit is enorm saai. Het zijn moeilijke dagen als single", legde hij uit. Het meeste hoort hij van landgenoot en ploegmaat Giorgi Chakvetadze en van zijn familie.

"Af en toe ontmoet ik hem en we bellen regelmatig. Mijn familie hangt dagelijks aan de lijn. Terugkeren naar Georgië, zoals sommige internationals hebben gedaan, is niet langer mogelijk. de grenzen zijn gesloten.