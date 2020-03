Pro League doet financiële geste aan profclubs in economisch barre tijden

Sportief gezien zijn het geen interessante tijden voor de professionele voetbalclubs in ons land en op economisch vlak is het dat evenmin.

De clubs lopen veel inkomsten mis en in het buitenland zijn er daardoor al harde maatregelen getroffen. Zo zet Olympique Lyon zijn spelers op tijdelijke werkloosheid. Zo ver zijn we in België nog niet en de Pro League doet nu ook een geste om het de profclubs wat makkelijker te maken.

Zo zal de laatste schijf van de tv-gelden nu al gestort worden in plaats van in juni, meldde Het Nieuwsblad. Een klein probleem: het is nog niet zeker welke club recht heeft op welk bedrag. Zo zullen de vijf ploegen die al zeker zijn van PO 1 betaald worden alsof ze zesde zijn. De drie ploegen die om de zesde plaats strijden -KV Mechelen, Genk en Anderlecht- alsof ze achtste zijn. De rest op basis van het huidige klassement.